Haval рассказал, будет ли менять название моделей в России
31 марта
Haval рассказал, будет ли менять название моделей в России
В РФ Haval перевел на кириллицу названия...
Evolute i-Sky
31 марта
Evolute почти не продает эту модель — она тоже уходит с рынка?
Марка Evolute планирует обновление...
Китайский автогигант массово сокращает рабочих для снижения стоимости машин
31 марта
Китайский автогигант массово сокращает рабочих для снижения стоимости машин
BYD уволила 100 тысяч сотрудников на фоне...

Haval рассказал, будет ли менять название моделей в России

В РФ Haval перевел на кириллицу названия моделей своих авто согласно новому закону

Марка Haval вслед за АВТОВАЗом и брендом Tenet перевела на кириллицу названия моделей своих машин, пишет Motor со ссылкой на пресс-службу концерна «Грейт Волл Мотор Рус».

Рекомендуем
Летние шины для кроссоверов — сравнили отечественные с иностранными

Изменения связаны с вступлением в силу с 1 марта 2026 года закона о защите государственного языка, обязывающего применять русский язык в бизнес-коммуникациях, включая вывески и рекламу.

«Процесс русификации в отношении моделей и комплектаций осуществляется поэтапно. На данный момент названия комплектаций полностью переведены на русский язык и представлены в актуальных прайс-листах и каталогах бренда», – рассказали в пресс-службе Haval.

Название бренда Haval и вывески дилерских центров с обозначениями City и Pro являются зарегистрированными товарными знаками, напомнили в компании. Поэтому их написание должно сохраниться в оригинальном английском варианте.

Ранее «За рулем» сообщал, что Toyota откажется от части стандартов качества при производстве машин.

Источник:  Motor
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
31.03.2026 
Фото:Wikimedia
