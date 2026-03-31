Haval рассказал, будет ли менять название моделей в России

В РФ Haval перевел на кириллицу названия моделей своих авто согласно новому закону

Марка Haval вслед за АВТОВАЗом и брендом Tenet перевела на кириллицу названия моделей своих машин, пишет Motor со ссылкой на пресс-службу концерна «Грейт Волл Мотор Рус».

Изменения связаны с вступлением в силу с 1 марта 2026 года закона о защите государственного языка, обязывающего применять русский язык в бизнес-коммуникациях, включая вывески и рекламу.

«Процесс русификации в отношении моделей и комплектаций осуществляется поэтапно. На данный момент названия комплектаций полностью переведены на русский язык и представлены в актуальных прайс-листах и каталогах бренда», – рассказали в пресс-службе Haval.

Название бренда Haval и вывески дилерских центров с обозначениями City и Pro являются зарегистрированными товарными знаками, напомнили в компании. Поэтому их написание должно сохраниться в оригинальном английском варианте.

