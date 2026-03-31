Альфа-Лизинг запустил программу «Легкий лизинг»: фиксированные условия с первого расчета

Альфа-Лизинг упрощает процедуру одобрения лизинга для бизнеса, запустив программу «Легкий лизинг», в которой условия финансирования остаются неизменными с первого расчета, в том числе и после оценки рисков.

Альфа-Лизинг предлагает новую программу «Легкий лизинг», которая позволит предпринимателям эффективнее рассчитывать финансовую нагрузку и сроки получения лизинга. Клиент получает прозрачные и понятные параметры расчета в первом варианте коммерческого предложения и может сразу планировать свои ресурсы.

По программе «Легкий лизинг» условия лизингового договора не зависят от оценки финансовых рисков – теперь аванс рассчитывается по внутренней матрице компании.

"Фото представлено ГК Альфа-Лизинг"

Процесс подачи заявки останется стандартным, как и срок финансирования – до 59 месяцев, аванс от 15%, а для оформления потребуется минимальный пакет документов.

По программе «Легкий лизинг» доступны легковые и грузовые автомобили, спецтехника, легкий коммерческий транспорт. Техника может быть новой или с пробегом – выбор зависит от потребности клиента.

«Мы постоянно улучшаем сервис для наших клиентов, делая его более предсказуемым и простым. Ядро портфеля Альфа-Лизинга составляют малый и средний бизнес – его доля равна 70%. С новой программой путь клиента от заявки до выдачи техники становится намного понятнее. Мы сразу озвучиваем параметры сделки, которые не изменятся после рассмотрения. Это позволяет клиенту эффективнее распределить финансовую нагрузку, точнее планировать свои ресурсы и вместо ожидания условий сделки сосредоточиться на развитии бизнеса», — рассказывает о программе вице-президент и коммерческий директор ГК Альфа-Лизинг Ольга Кириллова.

