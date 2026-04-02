В каких случаях с водителей снимут штраф с камеры

Автоюрист Воропаев назвал три случая, когда суд отменит штраф камеры ГАИ

Автоюрист Лев Воропаев рассказал о трех случаях, когда вынесенное камерой ГАИ постановление можно успешно обжаловать в суде.

Первое и самое очевидное основание – отсутствие события правонарушения. Если удастся достоверно подтвердить, что водитель не нарушал Правила дорожного движения, суд обязан отменить штраф .

Второй случай – автомобиль в момент фиксации нарушения находился в пользовании другого человека (например, по доверенности, договору аренды или по иным основаниям). В такой ситуации собственнику следует до истечения срока давности обратиться в ГИБДД или к вышестоящему должностному лицу вместе с фактическим водителем. Если в ведомстве откажут в пересмотре дела, при дальнейшем обращении в суд штраф будет аннулирован.

Третье основание – истечение срока поверки измерительного прибора, которым камера фиксировала нарушение. Отсутствие действующей поверки делает результаты измерения недопустимыми в качестве доказательства.

