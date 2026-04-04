Лимит выплат ущерба в ДТП по европротоколу повышать не будут

Кабмин РФ отклонил предложение увеличить лимит выплат по европротоколу

Кабинет министров выступил против законопроекта, который предполагал увеличение максимальной выплаты по европротоколу со 200 до 300 тысяч рублей в случаях, когда у участников ДТП есть разногласия. Официальный отзыв правительства опубликован в думской базе документов.

Законопроект внесли в Госдуму осенью прошлого года. Сейчас правила оформления аварии без участия сотрудников ГИБДД таковы: если у водителей нет разногласий, предельная выплата составляет 400 тысяч рублей; если разногласия имеются – 200 тысяч. Депутаты предлагали поднять эту планку до 300 тысяч. В пояснительной записке они ссылались на рост цен на автомобили и запчасти после повышения утильсбора, в связи с чем действующий лимит, по их мнению, перестал соответствовать реальному ущербу.

В правительстве отметили, что нынешний лимит в 200 тысяч рублей был установлен только летом прошлого года (до этого он составлял 100 тысяч). С момента изменения нормы прошло чуть более полугода, и «достаточная правоприменительная практика для оценки эффекта» еще не сложилась. В отзыве также приведены данные Центробанка: в первом полугодии 2025 года (до повышения лимитов) средняя выплата по ОСАГО составляла 101,5 тысячи рублей.

Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), в прошлом году 41% всех обращений за возмещением убытков по ОСАГО были оформлены именно по европротоколу. При этом в РСА отмечают рост числа мошеннических схем – злоумышленники подделывают данные в извещениях о ДТП, чтобы получить незаконные выплаты. Президент союза подчеркнул, что для борьбы с такими схемами требуются изменения в законодательстве, а не только повышение лимитов.

