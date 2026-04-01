Проедет везде: в России начались продажи спецверсии крутого рамного внедорожника

В России продали первый внедорожник BAW 212 T01 Gaodi

Официальный дистрибьютор 212 MATO реализовал первый в России экземпляр BAW 212 T01 Gaodi. Это заводская специальная версия рамного внедорожника 212 T01 , которая отличается от стандартной модели расширенной подготовкой к экспедициям и оригинальным внешним оформлением.

Автомобиль получил экспедиционный багажник, шноркель, усиленную защиту днища, внедорожный обвес, инструментальный бокс и ряд фирменных элементов экстерьера. Техническая основа – 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 238 л. с. и крутящим моментом 410 Н·м. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В арсенале внедорожника – система подключаемого полного привода part-time, понижающая передача и две блокировки дифференциалов.

Габариты модели: длина – 4811 мм, ширина – 1945 мм, высота – 1991 мм, колесная база – 2860 мм. Дорожный просвет составляет 251 мм, глубина преодолеваемого брода достигает 910 мм.

Версия Gaodi ориентирована на покупателей, которые рассматривают автомобиль не просто как средство передвижения, а как полноценный инструмент для дальних путешествий, экспедиций и маршрутов без асфальта. Заводская подготовка в этой модификации делает внедорожник более приспособленным к сложным условиям эксплуатации уже в стандартном исполнении.

Ранее «За рулем» сообщал , что на российский рынок вышел новый недорогой пикап c бензиновым мотором и МКП.