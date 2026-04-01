«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
23 апреля
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
JLR русифицировал название внедорожника Defender

Jaguar Land Rover запатентовал в России товарный знак Дефендер

Компания Jaguar Land Rover (JLR) зарегистрировала в России товарный знак Дефендер. Соответствующая запись появилась в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Наименование на кириллице созвучно названию культовой модели британского бренда – Defender .

Исключительное право на товарный знак действует до апреля 2034 года. Заявка была подана напрямую от Jaguar Land Rover с указанием британского юридического адреса. Под этим знаком разрешено продавать автомобили, автокомпоненты (включая моторные масла), а также широкий перечень прочих товаров, в том числе видеоигры.

Регистрация знака Дефендер не означает возобновления официальных продаж Land Rover Defender в России. Таким образом британский концерн защищает свои интеллектуальные права.

Товарный знак Дефендер
Товарный знак Дефендер

Jaguar Land Rover приостановил деятельность на российском рынке в марте 2022 года, прекратив поставки новых автомобилей. В начале 2023 года компания подтвердила также остановку сервисных операций в стране.

В настоящее время автомобили марок Jaguar и Land Rover ввозятся в Россию по схеме параллельного импорта. В дилерских объявлениях, например, можно найти внедорожник LR Defender: цены на новый автомобиль из наличия начинаются от 12,5 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал , что на российский рынок вышел новый недорогой пикап c бензиновым мотором и МКП.

Источник:  ФИПС
Ушакова Ирина
Фото:ФИПС
Количество просмотров 968
01.04.2026 
Фото:ФИПС
Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
нет
Недостатки:
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Комментарий:
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.
+3