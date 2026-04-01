JLR русифицировал название внедорожника Defender

Jaguar Land Rover запатентовал в России товарный знак Дефендер

Компания Jaguar Land Rover (JLR) зарегистрировала в России товарный знак Дефендер. Соответствующая запись появилась в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Наименование на кириллице созвучно названию культовой модели британского бренда – Defender .

Исключительное право на товарный знак действует до апреля 2034 года. Заявка была подана напрямую от Jaguar Land Rover с указанием британского юридического адреса. Под этим знаком разрешено продавать автомобили, автокомпоненты (включая моторные масла), а также широкий перечень прочих товаров, в том числе видеоигры.

Регистрация знака Дефендер не означает возобновления официальных продаж Land Rover Defender в России. Таким образом британский концерн защищает свои интеллектуальные права.

Товарный знак Дефендер

Jaguar Land Rover приостановил деятельность на российском рынке в марте 2022 года, прекратив поставки новых автомобилей. В начале 2023 года компания подтвердила также остановку сервисных операций в стране.

В настоящее время автомобили марок Jaguar и Land Rover ввозятся в Россию по схеме параллельного импорта. В дилерских объявлениях, например, можно найти внедорожник LR Defender: цены на новый автомобиль из наличия начинаются от 12,5 млн рублей.

