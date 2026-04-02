Купил и езжу без хлопот: самые надежные машины на вторичке

Автомобильный клуб Германии представил список лучших подержанных авто

Немецкий автомобильный клуб ADAC опубликовал свежий рейтинг лучших подержанных автомобилей с оптимальным соотношением цены и качества.

Эксперты изучили результаты собственных испытаний, актуальные рыночные цены, а также данные о надежности, безопасности и стоимости обслуживания. В центре внимания оказались трехлетние машины с пробегом более 30 тысяч километров – такие параметры эксперты считают идеальным балансом между ценой и техническим состоянием.

В категории до 15 тысяч евро (примерно 1,4 млн рублей) первое место занял хэтчбек Toyota Aygo X.

Среди автомобилей стоимостью до 20 тысяч евро (1,87 млн рублей) лучшим признан электромобиль Opel Corsa-e Elegance.

В сегменте до 25 тысяч евро (2,3 млн рублей) победу одержал хэтчбек Volkswagen Golfс 2,0-литровым дизельным двигателем TDI.

В самой дорогой группе – до 30 тысяч евро (около 2,8 млн рублей) – лидером стал дизельный универсал Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI DSG.

ADAC – это одна из крупнейших автомобильных организаций в Германии и Европе. Клуб предоставляет техническую помощь на дорогах, отстаивает интересы водителей, проводит независимые исследования и тесты, а также собирает статистику и аналитику.

