Opel готовит новую мощную Corsa: какой она будет

Opel в 2026 году выпустит хэтчбек Corsa GSE с мощным электромотором

Немецкий автопроизводитель Opel представил планы по выпуску первой в истории линейки Corsa полностью электрической «заряженной» версии. Модель получит индекс GSE и должна появиться на рынке в конце 2026 года, заняв место легендарных спортивных модификаций с бензиновыми двигателями – Corsa OPC и Vauxhall Corsa VXR.

По словам генерального директора Opel Флориана Хюттля, новая топовая версия призвана объединить успех компактного бестселлера с высокой производительностью на электротяге.

«Три буквы GSE теперь означают выдающуюся динамику и чистое, локально безуглеродное вождение», – пояснил он.

Фактически это попытка перенести дух классических хот-хэтчей в эпоху электромобилей.

Хотя официальные технические характеристики пока не раскрыты, логично ожидать, что под капотом окажется знакомый по другим моделям концерна Stellantis электромотор мощностью 278 лошадиных сил. Такой же агрегат уже используют Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce, Peugeot E-208 GTI и Lancia Ypsilon. Помимо резкого разгона, инженеры обещают усиленную тормозную систему, доработанную подвеску и дифференциал Torsen для лучшего сцепления с дорогой.

Opel Corsa OPC
Opel Corsa OPC

Технические особенности и дизайн

Запас хода на одной зарядке, по предварительным данным, составит от 322 до 370 км – для этого будет использоваться батарея емкостью 54 кВт·ч. Этого вполне хватит для динамичных поездок по городу и за его пределами, хотя для трековых заездов, вероятно, потребуется более частая подзарядка.

Opel Vauxhall Corsa VXR
Opel Vauxhall Corsa VXR

Внешность новинки, судя по первому тизер-изображению, будет агрессивной и узнаваемой. Автомобиль получит эксклюзивные 18-дюймовые диски, ярко-желтые тормозные суппорты, расширенные колесные арки и спортивные бамперы. Вообще, стилистика во многом перекликается с Peugeot E-208 GTI, а некоторые элементы дизайна были ранее представлены на концепте Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Ранее «За рулем» сообщал, что начались продажи новых машин российской сборки по цене от 550 тыс. рублей.

Источник:  Carscoops
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 10
25.02.2026 
Фото:Carscoops
