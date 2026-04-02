В России в шесть раз упало количество автоугонов

«Страховой дом ВСК»: чаще всего угоняют Lada Granta и Toyota Camry

В первом квартале 2026 года количество угонов автомобилей в России сократилось почти в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришли эксперты «Страхового дома ВСК».

При этом изменился и портрет самого угоняемого транспорта. Год назад лидером антирейтинга был грузовик Shacman, а теперь на первое место вышла отечественная Lada – на нее пришлось 40% всех преступлений. Далее следуют Toyota (20%), BMW и FAW (по 19%). Среди конкретных моделей чаще всего похищают Lada Granta, Toyota Camry, BMW X7 и FAW Bestune.

Любопытны и региональные изменения. Впервые за несколько лет столицей угонов стала Архангельская область – там зафиксировали 42% всех происшествий. В пятерку «опасных» регионов также вошли Ярославль (21%), Рязань (19%) и Москва (18%). Для сравнения: в первом квартале 2025 года лидером была Амурская область.

Кроме того, исследование показало снижение доли угонов автомобилей из коммерческих парков – с 93% в прошлом году до 80% в 2026-м.

Ранее «За рулем» сообщал, что цены на седан Geely Preface снизились в России после обновления.