Lada Granta Active Cross — почти кросс-купе? Едем в глубокий снег!

Эксперт «За рулем» рассказал, как Lada Granta Active Cross ведет себя в снегу

Летом прошлого года семейство Лады Гранты пополнил приподнятый лифтбек с приставкой Active Cross.

Теперь покупателю можно не выбирать между большим багажником и высоким клиренсом. Но Active Cross, комплектуемый исключительно 15-дюймовыми легкосплавными колесами, по меркам семейства Гранты довольно дорог. Комплектация Comfort с 90‑сильным мотором стоит 1,21 млн рублей, Enjoy со 106‑сильным – 1,39 млн рублей. Для сравнения: кросс-универсал дешевле на 10–20 тысяч, обычный лифтбек – на 67–75 тысяч рублей.

Плюсы и минусы машины взвесил эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин. В частности, проверил, может ли такая Гранта выполнять функции городского «паркетника»...

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Кросс-версия добавляет к дорожному просвету 18 мм (198 вместо 180 у обычной Гранты), и в некоторых ситуациях они могут крепко выручить. После рекордного снегопада Active Cross заезжал на такие парковочные места, куда я не сунулся бы на обычной легковушке. Правда, в совсем глубоком снегу опасался поцарапать серебристые накладки по низу бамперов.

Мощности 16‑клапанника хватает с запасом. Думаю, и с базовым мотором на 90 сил дискомфорта не будет. Коробка передач на тестовой машине попалась удачная – воет несильно. Подвеска переварит любой кратер дорожного покрытия, тормоза настроены приятно.

Что еще в Гранте Active Cross хорошо, а что не очень, разбираемся в новой статье «За рулем»!