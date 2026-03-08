#
Тяжелые вездеходы прошли испытания экстремальным холодом
8 марта
Daimler провел испытания грузовиков Zetros в...
Ушедший из РФ автогигант отзовет сотни тысяч автомобилей из-за риска возгорания
8 марта
DPA: BMW отзовет более 330 тысяч BMW по всему...
Renault Bridger
8 марта
Появились первые изображения достойного конкурента Suzuki Jimny от Renault
Renault анонсировал компактный внедорожник...

Lada Granta Active Cross — почти кросс-купе? Едем в глубокий снег!

Эксперт «За рулем» рассказал, как Lada Granta Active Cross ведет себя в снегу

Летом прошлого года семейство Лады Гранты пополнил приподнятый лифтбек с приставкой Active Cross.

Новая версия самой доступной Лады — просторная и практичная

Теперь покупателю можно не выбирать между большим багажником и высоким клиренсом. Но Active Cross, комплектуемый исключительно 15-дюймовыми легкосплавными колесами, по меркам семейства Гранты довольно дорог. Комплектация Comfort с 90‑сильным мотором стоит 1,21 млн рублей, Enjoy со 106‑сильным – 1,39 млн рублей. Для сравнения: кросс-универсал дешевле на 10–20 тысяч, обычный лифтбек – на 67–75 тысяч рублей.

Lada Granta Active Cross — почти кросс-купе? Едем в глубокий снег!

Плюсы и минусы машины взвесил эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин. В частности, проверил, может ли такая Гранта выполнять функции городского «паркетника»...

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

Lada Granta Active Cross — почти кросс-купе? Едем в глубокий снег!

– Кросс-версия добавляет к дорожному просвету 18 мм (198 вместо 180 у обычной Гранты), и в некоторых ситуациях они могут крепко выручить. После рекордного снегопада Active Cross заезжал на такие парковочные места, куда я не сунулся бы на обычной легковушке. Правда, в совсем глубоком снегу опасался поцарапать серебристые накладки по низу бамперов.

Мощности 16‑клапанника хватает с запасом. Думаю, и с базовым мотором на 90 сил дискомфорта не будет. Коробка передач на тестовой машине попалась удачная – воет несильно. Подвеска переварит любой кратер дорожного покрытия, тормоза настроены приятно.

Что еще в Гранте Active Cross хорошо, а что не очень, разбираемся в новой статье «За рулем»!

Иннокентий Кишкурно
08.03.2026 
Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-45