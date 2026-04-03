#
>
Названы самые подешевевшие новые автомобили в России

«Авто.ру Бизнес»: средняя цена российского автомобиля выросла за год на 28%

По данным базы объявлений «Авто.ру Бизнес», в марте 2026 года средняя цена нового автомобиля отечественных марок составила 2,04 млн рублей. Это на 28% выше показателя марта 2025 года. Эксперты связывают такой резкий скачок с увеличением доли новых российских производителей, чьи ключевые модели находятся в ценовом сегменте от 2 млн рублей.

При этом по сравнению с началом года средняя цена изменилась незначительно.

Всего в пяти регионах России за последний месяц зафиксирован рост средней стоимости нового авто. Лидерами стали Брянская область (+8%, до 3,8 млн рублей), Ростовская область (+6%, до 2,48 млн рублей), Калужская область (+5%, до 2,34 млн рублей) и Ставропольский край (+3,5%, до 1,8 млн рублей).

Наибольшее снижение цены отмечено в республике Башкортостан (–15,5%, до 2,3 млн рублей), Пермском крае (–12,4%, до 2,12 млн рублей) и Воронежской области (–6,6%, до 2,7 млн рублей).

Москва традиционно остается регионом с самой высокой средней ценой нового автомобиля – 3,9 млн рублей в марте. Это на 3% больше, чем в феврале, но на 2% меньше, чем год назад. В Санкт-Петербурге цена не изменилась и составила 3,19 млн рублей – это на 40 тысяч рублей выше среднего значения марта 2025 года.

Топ-5 моделей, официально представленных в России, которые подешевели по сравнению с предыдущим месяцем:

  • Zeekr 9X (–2%, до 12,82 млн руб.)
  • Omoda C7 (–2%, до 3,27 млн руб.)
  • Chery Tiggo 7L (–2%, до 2,87 млн руб.)
  • Jaecoo J8 (–1,7%, до 4,8 млн руб.)
  • Omoda C5 (–1%, до 2,82 млн руб.)

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 436
03.04.2026 
Фото:Depositphotos
