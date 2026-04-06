Названы действенные способы борьбы с автомобильной коррозией

Эксперт Ярыгин объяснил, что нужно делать, чтобы машина не ржавела

Весна становится серьезным испытанием для любого автомобиля. Активное таяние снега вперемешку с дорожными реагентами и повышенная влажность создают идеальную среду для развития коррозии. О том, как эффективно бороться со ржавчиной , рассказал Дмитрий Ярыгин, старший менеджер направления «Автохимия и автокосметика» бренда Sintec.

« Наиболее уязвимы арки колес, днище и пороги – именно туда летит грязь, вода и соль. Под ударом также оказываются нижние кромки дверей и резьбовые соединения – места, где коррозия обычно появляется первой. Чтобы кузов дольше сохранял прочность и внешний вид, необходимо действовать системно», – рассказалДмитрий Ярыгин.

Регулярная мойка. Это основа основ. В феврале и марте рекомендуется мыть машину не реже 3–4 раз в месяц. Важно использовать автошампунь: простая вода из шланга лишь создает видимость чистоты, но не удаляет соль и агрессивный налёт.

Борьба с очагами ржавчины. Если на кузове появился рыжий налет, следует немедленно применить преобразователь ржавчины (аэрозоль, гель или жидкость). Он создает защитную пленку и останавливает разрушение металла.

Бронирование пленкой убережет капот, пороги и бамперы от сколов и песка. Прозрачная или цветная полиуретановая/виниловая пленка служит 7–8 лет, легко снимается без следов, но ее установку лучше доверить профессионалам.

Полировка и герметизация. Регулярная полировка обновляет защитный слой и устраняет микротрещины, через которые проникает влага. Герметизация швов предохраняет сварные соединения и кромки от разрушения.

Современные покрытия — «жидкая керамика» и кварцевые составы. Они образуют прочный гидрофобный барьер, придают зеркальный блеск, защищают ЛКП от реагентов и мелких повреждений, а также обладают эффектом самоочищения.

Обработка скрытых полостей. Многоцелевая проникающая смазка вытесняет влагу и создает защитную пленку в труднодоступных зонах.

Условия хранения. Лучше всего – сухое проветриваемое помещение. Если гаража нет, используйте навес или плотный чехол. Не оставляйте машину в лужах и снежной жиже: чем меньше влаги, тем дольше служит металл.

Антикоррозийная обработка. Ее стоит делать сразу после покупки авто. Заводской защиты недостаточно: днище, арки и пороги требуют дополнительного внимания. Специальные составы помогут сохранить кузов прочным и эстетически безупречным.

