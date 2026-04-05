Как выбрать качественные летние шины: ценные советы эксперта
Новые кроссоверы Mercedes-Benz: когда они появятся в России и по какой цене

Эксперт Франк: обновленные Mercedes-Benz GLE и GLS появятся в РФ до конца года

Mercedes-Benz представил обновленные кроссоверы GLS и GLE. Как сообщили представители дилерских сетей, эти автомобили будут ввозиться в Россию по параллельному импорту. Редакция выяснила, когда ожидать старта продаж немецких новинок и по какой цене.

Mercedes-Benz GLS
Участники рынка прогнозируют, что обновленные Mercedes-Benz GLE и GLS доберутся до России до конца 2026 года. Однако конкретные сроки во многом зависят от того, насколько быстро начнутся продажи автомобилей в Европе.

Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф», отмечает, что GLE и GLS традиционно пользуются высоким спросом в России. По его мнению, модели могут появиться в стране в октябре–ноябре.

Mercedes-Benz GLE
В компании Legacy Motors оценивают ситуацию осторожнее. Управляющий партнер Тимур Каканов заявляет, что точные даты пока не определены, но, по его расчетам, автомобили попадут в шоу-румы примерно через 5–6 недель после старта европейских продаж.

Ирина Франк, генеральный директор компании Frank Auto, добавила, что ее компания уже ведет переговоры с партнерами о поставках премиальных кроссоверов. По ее словам, машины должны доехать до России до конца 2026 года.

Что касается цен на обновленные внедорожники, ситуация остается неопределенной. Дилеры сходятся во мнении: ключевым ориентиром станет европейский прайс-лист.

05.04.2026 
