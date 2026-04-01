Раскрыты сроки старта продаж роскошного лимузина Mercedes-Maybach S-Class в РФ

Эксперт Блинов: новый Mercedes-Benz Maybach S-Class в России появится летом

Вслед за мировой премьерой обновленного флагманского седана Mercedes-Maybach S-Class российские дилеры объявили о планах по его реализации. Как сообщил директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов, модель появится в салонах компании в конце лета – начале осени 2026 года.

Сроки выхода новинки на российский рынок зависят от производственного цикла завода-изготовителя, а также от времени, необходимого для налаживания логистики и прохождения таможенных процедур.

Обновленный Maybach S-Class получил ряд визуальных отличий от стандартного седана. Радиаторная решетка украшена вертикальными элементами вместо горизонтальных, на капоте появился светящийся шильдик Maybach, а традиционная трехлучевая звезда Mercedes-Benz также обзавелась подсветкой. Аналогичные светящиеся эмблемы размещены на задних стойках кузова, а при открытии дверей на землю проецируются фирменные логотипы. В оформлении фар использованы вставки из розового золота.

В салоне установлена передняя панель с тремя дисплеями. Для задних пассажиров предусмотрены 13,1‑дюймовые экраны на спинках передних кресел и 10‑литровый холодильник. Впервые для Maybach предложена отделка из экокожи и ткани на основе переработанных материалов.

В гамму двигателей вошли: 4,0‑литровый V8 мощностью 537 л. с., подзаряжаемый гибрид на базе 3,0‑литровой рядной «шестерки» (суммарная отдача 585 л. с.), а также 6,0‑литровый битурбо V12 (612 л. с.), предназначенный для версии S680.

