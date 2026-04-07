МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Прокатились на 7-местном Москвиче М90 — рассказываем!

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах кроссовера Москвич М90

Издание «За рулем» провело первый тест-драйв 7-местного кроссовера Москвич М90.

Рекомендуем
7 мест, полный привод, 9-ступенчатый автомат: испытали новый российский кроссовер

Напомним, Москвич М90 – свежая новинка завода «Москвич», такие машины на столичном предприятии начали собирать совсем недавно. По сути это – клон китайского MG RX9. Как отметил эксперт Кирилл Милешкин, силовой агрегат на М90 – такой же, как на топ-версии «младшей» модели М70: 2 литра турбо, 200 л.с., 9-ступенчатый гидроавтомат ZF. Правда, крутящего момента у двигателя почему-то на 30 Н·м меньше.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В качестве компенсации полка максимальной тяги длится не до 3500, а до 4000 об/мин. Кроме того, клиренс у М90 побольше, а полный привод с многодисковой муфтой стоит по умолчанию. Как этот конструктив показывает себя на ходу?

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Пока поездил только посуху: в таких условиях задние колеса подключаются без задержки, что на «китайцах» встречается не всегда. Есть система выбора ездовых режимов, включая снежный и универсальный внедорожный.

«Девяностый» тяжелее «семидесятого» на 355 кг и, конечно же, медленнее. Автомат работает флегматично, а особенно заметно тяжесть проявляется на серпантинах: на М90 едешь медленнее, подмечая крены. Впрочем, семейному семиместному кроссоверу наваливать по серпантинам ни к чему. Подвеска тоже неплоха, хотя те же выбоины М70 проходит «легче».

После 100 км/ч появляется аэродинамический шум в районе передних стоек. Возможно, виной тому слишком вычурная форма корпусов зеркал.

Интересны отличия в работе систем активной безопасности. На Москвиче М70 все хорошо: адаптивный «круиз» и система удержания в полосе работают мягко и адекватно. А вот на М90 автоматика ощутимо резче: позже начинает притормаживать, грубее корректирует положение в ряду. И почему-то отчетливо хрустят тормоза.

Полный рассказ о новом кроссовере Москвич М90 – в нашем материале!

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 32
07.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Москвич M90

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв