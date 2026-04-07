Новая реальность
#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Назван срок возвращения климат-контроля на автомобили Lada

RCI News: четыре модели Lada получат климат-контроль во второй половине 2026 года

Полноценный климат-контроль вернется на три модели нынешней линейки Lada во второй половине 2026 года, после запуска кроссовера Lada Azimut, сообщает источник.

Рекомендуем
По мнению автора заметки, вслед за Азимутом климат-контролем оснастят семейство Lada Vesta, а также мелкосерийный седан Aura и топ-версию модели Iskra.

Отметим, что ранее АВТОВАЗ действительно анонсировал появление новых опций на Весте, Ауре и Искре в 2026 году – уточняя, что Веста получит климат-контроль уже в базовой версии.

У Азимута такая климатическая система тоже будет доступна с начальной комплектации.

СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Напомним, климат-контроль был представлен в 2022 году на рестайлинговой Весте (Vesta NG), но после разрыва с Renault семейство пошло в серию, имея в оснащении лишь кондиционер. Появившиеся позднее Аура и Искра на настоящий момент тоже оснащаются кондиционером.

Источник:  RCI News
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
07.04.2026
07.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0