На продажу выставили очень редкую Волгу — цена невысокая!

Редчайшая Волга ГАЗ-3111 продается в Екатеринбурге за 1 100 000 рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу седан ГАЗ-3111 – это последняя Волга, которую завод ГАЗ успел запустить в производство. Всего было выпущено 427 (по другим данным – 417) экземпляров этой модели.

Продающаяся машина с 2001 года пробежала 210 500 км и находится, по словам владельца, в хорошем состоянии. Двигатель ЗМЗ-405 2,5 литра (по заводским данным – 155 л.с.) прошел капремонт, равно как коробка и рулевая рейка. Подвеска перебрана с заменой стоек. Кузов цвета спелой черешни – не гнилой, обработан антикором. Все системы и узлы – ГУР, ABS, ESP, кондиционер – работают в штатном режиме.

«Автомобиль отлично держит дорогу, по трассу плывет как яхта, острое четкое рулевое. Приносит массу эмоций, и не только водителю», – сообщает владелец.

Он добавляет, что машина прошла все ТО, куплена не в кредит, имеет оригинальный ПТС (2 владельца) и продается с полным комплектом документов и ключей, а также с комплектом зимних колес в сборе. Цена – 1,1 млн рублей.