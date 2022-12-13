Последняя Волга ГАЗ-3111: почему она была такой странной? — журнал За рулем

Последняя Волга ГАЗ-3111: почему она была такой странной?

Дело не только во внешнем виде! Вспоминаем машину, мнения о которой разделились сразу же после презентации в 1998 году.

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Не побоимся этого слова — культовая ГАЗ-3111 Волга! Едва показавшись на публике, модель вызвала небывалый ажиотаж, но и споров породила немало. И дело было не только во внешнем виде — отчасти современном, а отчасти обращенном к классической ГАЗ-21, но и в конструкции.

Одним из странных, а вернее сказать, компромиссных моментов была подвеска. Конструкция ее, конечно, в глаза не бросалась, но наверняка была предметом жарких обсуждений на самом ГАЗе, а противоречия у «простых пользователей» порождала в процессе управления, стоило попытаться поехать на ГАЗ-3111 более-менее активно.

Последняя Волга ГАЗ-3111: почему она была такой странной?

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Как говорит эксперт «За рулем» Сергей Канунников, передняя подвеска впервые для ГАЗа была не шкворневая, а современная двухрычажная — в то время как сзади остался архаичный мост на рессорах. В результате на ходу задняя часть машины все время как будто норовила обогнать переднюю...

Впрочем, обо всех нюансах конструкции, управляемости, динамики, а также самой короткой жизни последней Волги Сергей подробно рассказывает в нашем новом видео.

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