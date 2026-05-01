Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Как правильно бороться с ржавчиной: антикор своими руками

Эксперты Лазарев и Хромов: как спасти машину от сквозной коррозии весной

Весенний осмотр автомобиля – это не просто формальность, а критически важная процедура. За зиму агрессивные реагенты и соль накапливаются в самых труднодоступных местах, запуская процесс разрушения металла, который может серьёзно подорвать безопасность и снизить стоимость машины.

Скрытая угроза для кузова

Ржавчина предпочитает начинаться не с видных мест, а там, где темно, сыро и редко заглядывают. Особенно уязвимы пороги, где соль скапливается под накладками, и колёсные арки, где защитное покрытие со временем стирается. Стыки на днище и лонжероны – это, по сути, силовой каркас автомобиля. Их ослабление из-за коррозии напрямую влияет на жёсткость всей конструкции. Инженер-автомеханик Михаил Лазарев пояснил, что изъеденный ржавчиной лонжерон при серьёзном ударе не поглощает энергию, а ломается, как сухая ветка, что резко снижает защиту пассажиров.

Проверку нужно проводить тщательно, вооружившись фонарём. Глухой, «картонный» звук при простукивании порога вместо звонкого – верный признак, что внутри металл уже превратился в труху. Кстати, игнорирование этой проблемы может аукнуться даже при страховых случаях: эксперт-оценщик Александр Громов отметил, что наличие глубокой коррозии часто снижает сумму выплаты, так как деталь признаётся имеющей эксплуатационный дефект.

Как правильно бороться с ржавчиной

Первый шаг – не маскировка, а тотальная зачистка. Просто покрасить повреждённое место баллончиком бесполезно, это всё равно что заклеить пластырем гнойную рану. Необходимо тщательно вымыть и высушить проблемную зону, а затем механически удалить всю рыхлую ржавчину до чистого, блестящего металла. Любой оставшийся очаг под слоем новой защиты продолжит разрушение.

После зачистки обязательно используйте преобразователь ржавчины. Это химическое средство превращает окислы в стабильное, инертное покрытие, что особенно важно для сложных швов и стыков. Автослесарь Денис Хромов предупредил об одной частой ошибке: водители заливают полости защитными составами, но забывают прочистить дренажные отверстия. В итоге вода не уходит, и порог превращается в своеобразный аквариум, где процесс коррозии ускоряется.

Профилактика и долгосрочная защита

Главная весенняя профилактика – внимательный осмотр лакокрасочного покрытия. Каждый скол от камня это открытые ворота для влаги. Своевременно закрашивать такие повреждения гораздо дешевле, чем потом заниматься сложным ремонтом. Не забывайте и о регулярной, не реже двух раз в месяц, мойке днища, чтобы смывать остатки реагентов.

Заводской антикоррозийной защиты часто бывает недостаточно, особенно в наших условиях. Дополнительная обработка скрытых полостей специальными парафиновыми составами может продлить жизнь кузова на несколько лет. Если же при нажатии металл проминается или осыпается хлопьями, тут уже не до обработки – требуется замена или сварка повреждённого участка, ведь пороги и лонжероны отвечают за пассивную безопасность.

Источник:  pravda.ru
Ушакова Ирина
Количество просмотров 1567
01.05.2026 
