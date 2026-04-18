Changan представил достойного конкурента Xiaomi с более доступной ценой

Changan показал доступный кроссовер Nevo Q06 с лидаром и мощностью 444 силы

На китайском рынке электромобилей появился ещё один кроссовер с агрессивной, почти спортивной внешностью – Changan Nevo Q06. По габаритам и силуэту он похож на Xiaomi YU7, но, как ожидается, окажется доступнее и чуть скромнее в плане динамики.

Фотографии, опубликованные Министерством промышленности и информатизации КНР, показывают, что дизайн новинки явно перекликается с седаном Nevo A06 от того же бренда. Спереди бросаются в глаза раздельные фары, соединённые тонкой световой полосой, а также массивная чёрная решётка радиатора и такие же тёмные воздухозаборники.

Боковины машины выглядят очень чисто – этому способствуют утопленные дверные ручки и глянцевые чёрные накладки на колёсных арках. Линия крыши плавно опускается к задней части, а над колесом заметна выразительная выпуклость. На крыше можно разглядеть лидар, а сзади – протяжённую световую полосу и аккуратный диффузор в цвет кузова.

По предварительной информации, покупателям предложат целых 14 вариантов дизайна колёсных дисков, двухцветный спойлер, тонировку стёкол на заказ и панорамную стеклянную крышу. Размеры кроссовера составляют 4837 мм в длину, 1970 мм в ширину и 1670 мм в высоту при колёсной базе 2940 мм.

Ключевое отличие от конкурента в лице Xiaomi YU7 – более гибкая силовая гамма. Nevo Q06 будет доступен не только как чистый электрокар, но и в версии EREV с дополнительным бензиновым двигателем-генератором. Младшие заднеприводные модификации развивают 282 или 302 лошадиные силы. А для любителей скорости приготовили полноприводный вариант с двумя моторами суммарной мощностью 444 л.с., который разгоняется до 230 км/ч вместо базовых 200.