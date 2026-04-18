В России наладят производство полноприводного кроссовера с мощным мотором
Omoda C7 скоро начнут собирать в России – соответствующие данные уже появились в базе Росстандарта. Производство развернут на площадке бывшего завода Volkswagen под Калугой, что станет важным шагом, ведь до сих пор эти кроссоверы поставлялись исключительно из Китая.
Габариты модели, по сути, останутся прежними. Машина построена на той же платформе T1X, что и её «родственник» Jetour Dashing, а значит, её длина составит 4,66 метра, ширина – 1,875 метра, а высота – 1,67 метра при колёсной базе в 2,72 метра.
Конфигурация силовых агрегатов для российского рынка будет отличаться от китайской. Сейчас на нашем рынке Omoda C7 доступна только с 150-сильным турбодвигателем 1.6 TGDI в паре с семиступенчатым роботом, причём можно выбрать передний или полный привод.
На деле же калужские машины получат другую схему. Переднеприводные версии сохранят 150-сильный мотор, а вот для полноприводных модификаций предусмотрен более мощный агрегат – турбированный 1,6-литровый двигатель, выдающий уже 186 лошадиных сил.
