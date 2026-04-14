Современные машины служат меньше? Эксперты рассказали правду о турбомоторах и электронике

Эксперт Коротков: навязанный принцип эксплуатации убивает ресурс автомобиля

Бытует мнение, что современные автомобили стали служить заметно меньше, чем раньше. Раньше и железо было толще, а двигатели проще, а значит – надежнее.

Рекомендуем ФАС изменит расчет цен на техосмотр и добавит новую пошлину

Мы спросили у экспертов, можно ли сегодня купить новый автомобиль с расчетом на 10+ лет владения без серьезных вложений, или это уже неактуально, и мир перешел к китайской модели владения, когда машина – это просто вещь с определенным сроком годности, которой попользовался и без сожаления расстался.

В пресс-службе ГК АВТОДОМ нам ответили, что тенденция к сокращению срока службы авто мировая и связана со сменой приоритетов: для экономии топлива и соответствия экологическим нормам конструкция автомобиля стала сложнее, и долговечность отошла на второй план.

Однако в дилерском сообществе считают, что говорить о тотальном снижении ресурса новых моделей неверно. При соблюдении регламентов обслуживания и использовании качественных расходных материалов современные двигатели способны преодолеть рубеж в 250 000 – 350 000 км, а дизельные моторы и вовсе могут прослужить до 500 000 км.

Мнение эксперта

Александр Коротков, генеральный директор MIGTORG

– Изменилась сама модель мирового автомобильного рынка. В Европе и США давно сформировался цикл владения автомобилем 3–5 лет, и под него сегодня выстраивается вся логика производства и стоимости. Подписочные модели и лизинг, кстати, были попыткой закрепить подход, при котором автомобиль – это сервис, а не долгосрочный актив.

Поэтому ощущение снижения ресурса связано не только с техникой, сколько с навязанным новым принципом эксплуатации. Экология, безопасность и экономия топлива привели к массовому переходу на малообъемные турбомоторы и большое количество электроники. Да, кажется что это эффективнее, однако чувствительность к обслуживанию возрастает: ошибки вроде перегрева или несвоевременной замены масла быстрее приводят к дорогостоящим последствиям.

Миф о «вечных» автомобилях прошлого отчасти правдив. Ранее модель продаж автопроизводителя строилась вокруг качества проданного автомобиля и его послепродажного обслуживания, сейчас же, все привязано к количеству проданных экземпляров.

Сегодняшняя машина рассчитана на ограниченный цикл жизни и вполне способна служить более 5 лет при должном обслуживании. Но в рамках новой логики рынка неисправности новых автомобилей на пробегах 50-100 тысяч километров будут становиться только чаще, чем у предшественников, так как они изначально проектируются так, чтобы отработать свой цикл и уступить место следующей модели. Это уже можно считать современной нормой.

Тем не менее, в российских реалиях вопрос эксплуатации автомобилей сроком старше 10 лет обусловлен экономическими факторами. Средний возраст легкового парка в стране превысил 15 лет, а почти 70% авто на дорогах старше 10 лет. Технически современные модели вполне могут преодолеть указанный рубеж.