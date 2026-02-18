Продажи машин на тяжелом топливе в РФ резко снизились

«Автостат»: продажи дизельных легковых авто в РФ за год упали на 24%

Продажи новых дизельных легковых автомобилей в России продолжают падать. По итогам 2025 года в стране было зарегистрировано всего 15,3 тысячи таких машин, что на 24% меньше, чем годом ранее. Эти данные приводит аналитическое агентство «Автостат», опираясь на статистику АО «ППК».

Общая доля дизелей на рынке новых легковушек тоже сократилась, хоть и незначительно – с 1,3% до 1,2%. Причина в том, что весь рынок в минувшем году просел на 16%, но спрос на машины с таким типом двигателя упал ещё сильнее.

Внутри этого небольшого сегмента произошла смена лидера. Первое место теперь занимает китайский Haval, который смог реализовать 2641 дизельный автомобиль. Причём его продажи выросли более чем в три раза. А вот прошлогодний чемпион, Great Wall, опустился на вторую строчку с результатом в 2594 машины, сократив объемы на целых 57%.

Тройку лидеров замыкает японская Toyota с 1617 проданными авто, хотя и её показатели снизились на 38%. В пятерку также вошли китайский бренд Foton, нарастивший продажи на 75% (1310 шт.), и российский Sollers, чьи результаты упали на треть (1093 шт.).

Самой продаваемой дизельной моделью на российском рынке второй год подряд остается пикап Great Wall Poer – в 2025 году его купили 1938 раз. Впрочем, отрыв от преследователей сократился. На втором месте теперь внедорожник Haval H5 (1655 шт.), а на третьем – пикап Foton Tunland (1294 шт.). Замыкают топ-5 внедорожник Haval H9 и пикап Sollers ST6 с почти одинаковыми результатами – 986 и 983 единицы соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что в КНР планируют обязать автозаводы вернуть в машины физические кнопки.

