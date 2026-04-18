Редкая «двойка» — первая из 50 собранных. Сколько она стоит сейчас?

Универсал ВАЗ-2102 из первой выпущенной в 1971 году партии выставили на продажу

В Новосибирске на продажу выставили универсал ВАЗ-2102 – за машину 1971 года выпуска просят ровно 6 млн рублей.

Сообщается, что этот универсал бордового цвета сошел с конвейера в Тольятти в первый день производства модели ВАЗ-2102. Продавец готов подтвердить это номером кузова: по нему, машина относится к первым 50 произведенным «двойкам» вообще, и к первым 250 или 300 единицам, что успели собрать конкретно в 1971-м. На одометре автомобиля – 10 тысяч километров.

Собственник, а именно он продает машину, сообщает, что проведена качественная реставрация, позволяющая называть образец «новым конвейерным автомобилем 1971 года». Приветствуется переоформление на месте, есть готовность помочь в доставке автовозом.

«Блогеров, финансово неподготовленных, и прочих, не понимающих ценообразования, просьба не беспокоить (...) При звонке просьба учитывать разницу во времени: МСК + 4 часа», – указывает автор объявления.

К слову, спрос на эту машину не очень бойкий: впервые мы писали о ней еще в 2024-м...