#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ведущие эксперты автоотрасли расскажут о трендах на международной выставке
5 мая
Ведущие эксперты автоотрасли расскажут о трендах на международной выставке
Международная выставка СТО Expo пройдет с 26 по...
CTO Expo станет площадкой для демонстрации новых разработок российских заводов
5 мая
CTO Expo станет площадкой для демонстрации новых разработок российских заводов
Завод ТерраФриго покажет кондиционеры для...
Можно ли вздремнуть за рулем, когда машиной управляет автопилот?
5 мая
Можно ли вздремнуть за рулем, когда машиной управляет автопилот?
Сон в автомобиле с автопилотом считается...

Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара

Компания Porsche представила кабриолет с мощностью более 500 л.с.

Новую топ-версию Porsche 911 в европейской прессе уже называют «воплощением всего, о чем мечтали фанаты модели».

Рекомендуем
В России назвали дату появления самого мощного Porsche 911 нового поколения

Дело в том, что компания решилась на редкое сочетание открытого верха и экстремальных характеристик, присущим спортивным и гоночным модификациям, таким как GT3. Раньше такие гибриды выходили, но были совсем мелкосерийными и не столь технологичными. Здесь же – 503 л.с. и мягкий верх с электрическим приводом. Скорости 100 км/ч кабриолет Porsche 911 S/C достигает за 3,9 секунды – это если совладаете с 6-ступенчатой механикой.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара

Кстати, коробка – с «укороченным» рядом и облегченная, как и вся машина в целом: каркас сидений, двери и передние крылья карбоновые, от суперлегкого юбилейного купе 911 S/T. От него же – магниевые диски и карбон-керамические тормоза. В итоге снаряженная масса составила 1475 кг – сравнимый Porsche Speedster предыдущего поколения был в целом попроще, а весил всего на 30 кг меньше.

Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара

А от ультимативного GT3 позаимствован не только силовой агрегат, но и конструкция шасси: 911 S/C стал первым «девятьсот одиннадцатым» с открытым верхом, оснащенным передней подвеской на двойных поперечных рычагах — отличительной чертой GT3 992-го поколения. Причем настройки – от модификации GT3 Touring, то есть не под трек, а под дороги общего пользования... Известно, что выпустят лишь ограниченную партию таких красоток.

Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619020
Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619024
Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619031
Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619015
Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619016
Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619017
Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619018
Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619019
Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619021
Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619022
Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619023
Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619025
Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619026
Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619027
Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619028
Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619029
Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619030
Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619032
Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара — фото 1619033

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Autoexpress
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 535
02.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Porsche 911

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв