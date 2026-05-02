Новый Porsche 911 — без крыши, но с замашками суперкара

Компания Porsche представила кабриолет с мощностью более 500 л.с.

Новую топ-версию Porsche 911 в европейской прессе уже называют «воплощением всего, о чем мечтали фанаты модели».

Дело в том, что компания решилась на редкое сочетание открытого верха и экстремальных характеристик, присущим спортивным и гоночным модификациям, таким как GT3. Раньше такие гибриды выходили, но были совсем мелкосерийными и не столь технологичными. Здесь же – 503 л.с. и мягкий верх с электрическим приводом. Скорости 100 км/ч кабриолет Porsche 911 S/C достигает за 3,9 секунды – это если совладаете с 6-ступенчатой механикой.

Кстати, коробка – с «укороченным» рядом и облегченная, как и вся машина в целом: каркас сидений, двери и передние крылья карбоновые, от суперлегкого юбилейного купе 911 S/T. От него же – магниевые диски и карбон-керамические тормоза. В итоге снаряженная масса составила 1475 кг – сравнимый Porsche Speedster предыдущего поколения был в целом попроще, а весил всего на 30 кг меньше.

А от ультимативного GT3 позаимствован не только силовой агрегат, но и конструкция шасси: 911 S/C стал первым «девятьсот одиннадцатым» с открытым верхом, оснащенным передней подвеской на двойных поперечных рычагах — отличительной чертой GT3 992-го поколения. Причем настройки – от модификации GT3 Touring, то есть не под трек, а под дороги общего пользования... Известно, что выпустят лишь ограниченную партию таких красоток.