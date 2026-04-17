В Петербурге собрали первый автомобиль нового бренда

На автозаводе холдинга «АГР» в Шушарах собран тестовый автомобиль Jeland

На автозаводе холдинга «АГР» в Шушарах собрали тестовый автомобиль Jeland. Первой произведенной моделью стал компактный кроссовер Jeland J6. Это финальный этап подготовки предприятия к запуску производства полного цикла. Новый сборочный цех на заводе Jeland в Санкт-Петербурге – это, по сути, результат полного перерождения старой площадки. Там не просто обновили станки, а провели тотальную реконструкцию: вывезли всё старое оборудование, залили новые фундаменты, переложили инженерные коммуникации и только потом смонтировали современные конвейерные системы.

Сердцем производства стали пять независимых конвейерных линий, на которых расположены 88 рабочих станций. Вместо привычного людского потока здесь главную роль играют десятки манипуляторов, автоматические установки для нанесения клея, агрегаты для заправки жидкостей и 27 самоходных тележек-роботов. Конструкция линии изначально задумывалась так, чтобы можно было собирать разные модели кузовов, не останавливая весь процесс.

Рекомендуем Обычная лужа на дороге может отправить вашу машину на свалку

Полный цикл сборки автомобиля

Весь путь машины, от голого каркаса до готового к испытаниям авто, теперь уложен в единый технологический маршрут. Сначала роботы и операторы устанавливают элементы салона и стекла, затем монтируют топливную систему, подвеску и двигатель. Параллельно происходит программирование бортовой электроники. После заправки всеми техническими жидкостями автомобиль отправляется на финальные проверки – его ждут тесты на роликовых стендах и контрольный выезд по территории завода.

Качество контролируют буквально на каждом шагу. Ключевые соединения проверяют динамометрическим ключом, электрику тестируют на специальных стендах, а первую заводку двигателя сопровождает углублённая диагностика. Финальный осмотр – это уже комплексная проверка всех систем разом, чтобы исключить малейший брак.

Сборка первого тестового седана Jeland J6 стала главным подтверждением, что все ключевые процессы отлажены. Сейчас инженеры занимаются тонкой настройкой оборудования и шлифуют производственные режимы. Завод планомерно движется к полномасштабному запуску цикла, который позволит выпускать автомобили Jeland в Петербурге.

