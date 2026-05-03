Этот Porsche не узнала бы даже «родная мама»

В Лос-Анджелесе воры разобрали Porsche 911 на запчасти прямо на парковке

Шокирующий случай произошел недавно в США. На одной из парковок Лос-Анджелеса –неизвестные преступники не просто угнали, а практически по винтику разобрали дорогой спорткар Porsche 911 Carrera (поколение 992), оставив от него лишь жалкую металлическую оболочку.

Когда полицейские обнаружили останки черного кабриолета, его было практически невозможно идентифицировать. Перед глазами предстало типичное для автомобильных свалок зрелище: от престижного автомобиля остались лишь голое шасси да часть приборной панели. Прохожие, видевшие «останки», даже не догадывались, что перед ними был когда-то культовый Porsche.

Как сообщают очевидцы, преступники действовали с хирургической точностью. С машины были демонтированы все ценные компоненты: 6-цилиндровый оппозитный двигатель, рулевое колесо, элементы интерьера и кузовные панели. Эксперты предполагают, что все запчасти уйдут на черный рынок, где по отдельности они могут стоить значительно дороже, чем целый автомобиль.

Даже для Лос-Анджелеса, где угоны машин стали привычным делом, этот случай выделяется особо циничным и системным подходом. Профессиональные банды, судя по всему, научились обходить любые современные системы защиты – GPS-трекеры и иммобилайзеры бессильны против такого уровня подготовки.

