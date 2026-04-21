«Автостат» назвал самые популярные марки и модели авто с пробегом в марте

Эксперт Кадаков: от того, что люди перепродают друг другу машины, мало что меняется

В марте 2026 года продажи подержанных легковых автомобилей в России выросли на 6% в годовом сравнении, достигнув 475 тыс. единиц, о чем сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При этом по итогам первого квартала российский рынок легковых машин с пробегом составил 1,3 млн единиц, что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Среди брендов в марте лидировали Lada (111,9 тыс. ед.), Toyota (50,3 тыс.), Kia (25,3 тыс.), Hyundai (25,1 тыс.) и Volkswagen (21,4 тыс.).

В топ-5 модельного рейтинга вошли Lada 2107 (9,4 тыс. ед.), Kia Rio (8,7 тыс.), Hyundai Solaris (8,6 тыс.), Lada 4х4 (8,59 тыс.) и Toyota Corolla (8,3 тыс.).

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Март – традиционный период активности на рынке. Да и ожидание повышения утильсбора на машины из стран ЕАЭС подгоняло многих покупателей купить сейчас, а не потом.

Чем больше покупают на вторичке (в процентном соотношении), тем меньше покупают новых машин. И наоборот. В более-менее успешном 2024 году доля новых составляла около 20%, в провальном 2025 году – лишь 17%. В нынешнем будет тоже 17–18%, едва ли больше.

А от того, что люди друг другу перепродают автомобили, вообще мало что меняется. У вас была машина, а у Феди не было – вы ему продали. У вас как была одна машина на двоих, так и осталась. Все это может волновать только фискальные органы (если возникает необходимость уплаты налогов) и перекупов-перепродаванов-дилеров, если машины проходят через них, поскольку это их заработок.