Почему на авторынке РФ 2026-й объявлен «годом продавца» и что будет с ценами

Подщеколдин: рост стоимости автомобилей в этом году не превысит 5%

Российским покупателям автомобилей в этом году придется забыть о выгодном торге.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в интервью «Российской газете» прямо заявил: 2026-й перешел в категорию «года продавца».

Причина проста – склады опустели. Если в прошлом году у дилеров были трех-, четырехмесячные запасы, вынуждавшие их скидывать цены ради любого клиента, то сегодня ситуация иная.

Импорт машин сократился в полтора раза, а на парковках ДЦ остались лишь максимум двухмесячные остатки. Затоваривания нет, а значит, нет и предпосылок для щедрых маркетинговых акций.

Тем не менее эксперт видит и позитивный момент для покупателей. Сборка китайских автомобилей в России постепенно налаживается, за счет чего заводы будут получать некую компенсацию по утильсбору, что поможет компенсировать затраты. Поэтому резкого ценового скачка, которого многие опасаются, вероятно, удастся избежать.

По прогнозу Подщеколдина, рост стоимости в этом году если и случится, то не превысит 5%. Таким образом, рассчитывать на значительные скидки в этом году не стоит, если «не случится сюрпризов», но и резкого повышения цен тоже не будет.