Китайский автогигант готовит масштабное вторжение в Европу

Президент Great Wall пообещал завоевать европейский рынок

Глава международного подразделения Great Wall Motor Паркер Ши сделал резкое заявление для европейского рынка. По его словам, компания не собирается терпеть поражение и обязательно вернется с достойным продуктом.

На пресс-конференции в техцентре Баодина топ-менеджер подчеркнул: «Мы не хотим быть проигравшими ни на одном рынке мира. Мы вернемся и приедем с правильным продуктом».

Повод для такого заявления более чем серьезный. В 2025 году продажи GWM в Европе рухнули почти на треть – до 3,5 тысячи машин. И это на фоне того, как конкуренты из BYD, Chery (бренды Omoda и Jaecoo) и Leapmotor, наоборот, активно наращивали свое присутствие.

Предыдущая попытка закрепиться в Европе провалилась. Еще в 2021 году GWM сделала ставку на электромобили Ora и Wey, но успеха это не принесло. В итоге компанию пришлось закрыть штаб-квартиру в Мюнхене и уволить около 100 сотрудников.

Новый подход и десять моделей

В ближайшие два года GWM планирует вывести на рынок не меньше 10 новых моделей. Причем ставка будет не только на «электрички», но и на гибриды, а также на обычные бензиновые двигатели.

Первой ласточкой станет городской автомобиль Ora 5 – его ждут в первой половине 2026 года. Интересно, что новинка выйдет сразу в трех версиях: полностью электрической, гибридной и с классическим ДВС. Вслед за ней, чуть позже в 2026-м, появятся кроссовер Haval Jolion Max и внедорожник Haval H7.

Планы по расширению географии тоже амбициозные. За следующие 12 месяцев GWM хочет увеличить присутствие с 9 до 13 европейских стран. В июне 2026 года китайцы выйдут на рынки Италии и Испании, а в июле – Польши.

Но и это еще не все. К 2029 году Great Wall Motor намерена построить в Европе собственный завод, мощность которого составит 300 тысяч автомобилей в год.