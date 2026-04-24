Новинки EXEED на Auto China 2026
24 апреля
Популярный в России бренд представил две новые стильные и практичные модели
EXEED показал лифтбек EXLANTIX ES GT и...
Интерьер Ford Mustang Dark Horse SC
24 апреля
Ford открыл предзаказы на самый мощный Мустанг: подробности о машине
Ford Mustang Dark Horse SC с 795-сильным V8...
В России выросло число дилерских центров: какие появились, а какие исчезли?
24 апреля
В России выросло число дилерских центров: какие появились, а какие исчезли?
Число дилерских контрактов в РФ выросло на 2%...

Дефект в бензобаке: Geely отзывает почти 18 тысяч машин в РФ

Китайский бренд Geely проверит Emgrand из-за риска деформации топливного бака

Росстандарт официально согласовал добровольный отзыв 17 590 седанов Geely Emgrand. Под сервисную кампанию попадают машины, проданные с ноября 2023-го по сентябрь 2025 года.

Недорогой седан уходит с рынка России

Причина – некорректная работа клапана в заливной горловине топливного бака. Из-за этого внутри системы возникает сильное отрицательное давление. В редких случаях при длительной поездке бак может деформироваться, а внутренние компоненты бензонасоса – повредить его стенки.

Для устранения неполадки инженеры разработали два сценария ремонта. Если бак остался цел, заменят только крышку заливной горловины, адсорбер и трубки вентиляции. При обнаружении повреждений сервисмены также поменяют сам топливный бак, насос с датчиком и уплотнительные кольца. Все работы абсолютно бесплатны для владельцев.

В Калуге запустили завод моторов для российских машин

Официальный представитель марки «Джили-Моторс» уже начал оповещать клиентов письменно и по телефону. Однако тянуть не обязательно: автовладельцы могут сверить VIN-код своих машин с перечнем на сайте ведомства или воспользоваться интерактивным поиском. При обнаружении авто в списке нужно обратиться в ближайший дилерский центр.

Источник:  Росстандарт
Алексеева Елена
Фото:Geely
24.04.2026 
Фото:Geely
