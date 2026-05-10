#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Vesta SW Cross Sport
10 мая
Названы самые мощные универсалы на вторичном рынке России
Топ-10 самых мощных универсалов российского...
Новый Hyundai Creta получит то, чего лишены старшие модели Palisade и Santa Fe
10 мая
Новый Hyundai Creta получит то, чего лишены старшие модели Palisade и Santa Fe
Hyundai Creta 2027 получит систему Pleos и...
Найден новый способ борьбы с дорожными ямами
10 мая
Найден новый способ борьбы с дорожными ямами
В США беспилотные такси научились жаловаться на...

Haval Jolion: что сломалось за три года?

«За рулем» рассказал, насколько надежен китайский кроссовер Haval Jolion

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассказал, стоит ли рассматривать подержанный Haval Jolion к покупке.

Рекомендуем
Как едет Haval Jolion с обновленным движком? Рассказываем!

Джолион – второй по популярности в России автомобиль после Гранты.

Эксперт отметил, что для многих Jolion становится оптимальным выбором: есть как переднеприводные версии, так и полноприводные. Формально существуют модификации с механикой, но по факту почти все машины – с роботом. Jolion продается уже несколько лет, и неудивительно, что доля этих машин на вторичном рынке растет.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Haval Jolion: что сломалось за три года?

Стоит ли покупать такой автомобиль с пробегом в возрасте около трех лет? На что смотреть и каких проблем ожидать?

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

Haval Jolion: что сломалось за три года?

– На переднеприводные модели устанавливается двигатель GW4G15K мощностью 143 л.с. Несмотря на стереотипы о китайских моторах, этот агрегат показал себя вполне надежным. Правда, каждые 90 тысяч км ему требуется регулировка клапанов. Примерно на этом же пробеге может понадобиться замена цепи ГРМ — ее ресурс невелик. Серьезных массовых проблем за этим двигателем не замечено.

При осмотре обязательно проверьте гарантийную историю. В первые годы выпуска была отзывная кампания по замене лямбда-зонда. Также внимательно осмотрите патрубок турбины — известны случаи потери мощности из-за его разрыва.

Роботизированная коробка, как ни удивительно, особых хлопот не доставляет. Характерные для нее толчки и рывки часто устраняются обычной перепрошивкой блока управления. А вот на подвеску стоит обратить пристальное внимание: амортизаторы и опорные подшипники могут потребовать замены уже к 100 тысячам км. Колодки изнашиваются очень быстро, иногда их хватает всего на 20 тысяч км.

Из минусов: краска довольно тонкая, хотя сам металл хорошо противостоит коррозии. К эргономике рабочего места водителя тоже есть вопросы — удобно будет не всем.

Еще пара очень популярных китайских кроссоверов после трех лет на наших дорогах – в статье «За рулем»!

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Haval и «За рулем»
Количество просмотров 18
10.05.2026 
Фото:Haval и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval Jolion

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв