Как повысить шансы на одобрение автокредита? Советы эксперта

Эксперт Солдатенкова рассказала, как повысить шансы на одобрение автокредита

Брать автокредит в 2026-м стало дорого и хлопотно. Средняя ставка в первом квартале опустилась до 24,5% годовых – на 0,9 процентного пункта меньше, чем в конце 2025-го, и на 3,3 п.п. ниже прошлогоднего уровня. Казалось бы, вот оно, счастье. На деле – банки закручивают гайки.

Руководитель экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова объяснила, что кредитные организации перестраховываются. По её словам, в прошлом году россияне стали чаще задерживать платежи, поэтому теперь при оценке заёмщиков финансисты смотрят исключительно на официальный доход. Результат – отказов стало заметно больше. Для рынка это сужает спрос: многие просто не проходят скоринг либо получают предложение на куда более жёстких условиях.

Как же повысить свои шансы? Эксперт советует готовиться заранее. По возможности снизьте долговую нагрузку, накопите побольше на первый взнос и подберите машину так, чтобы она укладывалась в банковские требования. Характеристики авто сильно влияют на решение – чаще всего одобряют покупку новых машин или моделей у официальных дилеров. А вот с подержанными, особенно если берёте у частника, всё сложнее: могут отказать или пересмотреть условия уже по ходу сделки.

Документы – ещё один ключевой момент. Проверьте кредитную историю, убедитесь, что нет случайных просрочек, а данные о доходах актуальны. Если раньше были задержки платежей из-за потери работы или длительного лечения – это не приговор. Лучше собрать подтверждения: справки о доходах, об увольнении, больничные листы. В некоторых случаях банки идут навстречу, если видят объективные причины.

Не стоит вестись на рекламную ставку – итоговая стоимость кредита складывается из страховок, комиссий и дополнительных услуг. Именно она определяет реальную переплату. Солдатенкова рекомендует перед покупкой запросить полный расчёт и сравнить несколько вариантов. Иначе легко попасть в ситуацию, когда «выгодный» заём по факту оказывается намного дороже.

Особое внимание – страховке. Каско частенько снижает ставку, но при этом заметно увеличивает общую стоимость владения машиной. Тут нужно считать, что выгоднее в перспективе: низкий процент со страховкой или высокий – без неё. Для поиска лучших условий, кстати, можно использовать финансовые маркетплейсы – они позволяют быстро перебрать предложения разных банков.