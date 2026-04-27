#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Легендарный семейный кроссовер Skoda снова можно купить в РФ: цена удивит
27 апреля
Как повысить шансы на одобрение автокредита? Советы эксперта

Эксперт Солдатенкова рассказала, как повысить шансы на одобрение автокредита

Брать автокредит в 2026-м стало дорого и хлопотно. Средняя ставка в первом квартале опустилась до 24,5% годовых – на 0,9 процентного пункта меньше, чем в конце 2025-го, и на 3,3 п.п. ниже прошлогоднего уровня. Казалось бы, вот оно, счастье. На деле – банки закручивают гайки.

Руководитель экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова объяснила, что кредитные организации перестраховываются. По её словам, в прошлом году россияне стали чаще задерживать платежи, поэтому теперь при оценке заёмщиков финансисты смотрят исключительно на официальный доход. Результат – отказов стало заметно больше. Для рынка это сужает спрос: многие просто не проходят скоринг либо получают предложение на куда более жёстких условиях.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Как же повысить свои шансы? Эксперт советует готовиться заранее. По возможности снизьте долговую нагрузку, накопите побольше на первый взнос и подберите машину так, чтобы она укладывалась в банковские требования. Характеристики авто сильно влияют на решение – чаще всего одобряют покупку новых машин или моделей у официальных дилеров. А вот с подержанными, особенно если берёте у частника, всё сложнее: могут отказать или пересмотреть условия уже по ходу сделки.

Документы – ещё один ключевой момент. Проверьте кредитную историю, убедитесь, что нет случайных просрочек, а данные о доходах актуальны. Если раньше были задержки платежей из-за потери работы или длительного лечения – это не приговор. Лучше собрать подтверждения: справки о доходах, об увольнении, больничные листы. В некоторых случаях банки идут навстречу, если видят объективные причины.

Не стоит вестись на рекламную ставку – итоговая стоимость кредита складывается из страховок, комиссий и дополнительных услуг. Именно она определяет реальную переплату. Солдатенкова рекомендует перед покупкой запросить полный расчёт и сравнить несколько вариантов. Иначе легко попасть в ситуацию, когда «выгодный» заём по факту оказывается намного дороже.

Особое внимание – страховке. Каско частенько снижает ставку, но при этом заметно увеличивает общую стоимость владения машиной. Тут нужно считать, что выгоднее в перспективе: низкий процент со страховкой или высокий – без неё. Для поиска лучших условий, кстати, можно использовать финансовые маркетплейсы – они позволяют быстро перебрать предложения разных банков.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Количество просмотров 4
27.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0