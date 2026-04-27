Почему эксперты рекомендуют промывать двигатель свежим маслом

Эксперт Ширлин рассказал, когда двигатель авто стоит промыть перед сменой масла

Современные моторные масла – вещь хитрая. Они напичканы присадками, которые сами отмывают двигатель. Иван Ширлин, работающий экспертом по смазке в «Газпромнефть – смазочные материалы», утверждает: если лить нормальное масло и менять его по графику, никаких доп процедур не нужно. Но есть исключения, когда без промывки не обойтись.

Первое – классика жанра. Владелец перекатал положенный интервал. В картере скапливаются шламы, лаки и нагар. Заливать туда свежее масло бессмысленно: оно моментально убьётся об эту грязь. Второе – в поддон попала вода или антифриз. Проверить просто: на масляном щупе вы увидите белесую эмульсию. Смазка разрушается, образуются густые отложения, и мотор начинает страдать.

Третий случай – особенно неприятный. Если внутрь попали посторонние жидкости, гнать машину своим ходом нельзя. Только на эвакуаторе сразу в сервис. Там сначала найдут причину утечки, а потом сделают многократную промывку: выкрутят свечи, отключат подачу топлива и будут крутить коленвал стартером, меняя масло до тех пор, пока эмульсия не перестанет выходить.

А вот если на щупе отчетливо пахнет топливом, паниковать раньше времени не стоит. Специфическая чистка не нужна. Просто поменяйте масло как обычно. Топливо воздействует иначе: сначала разжижает смазку, потом усиливает окисление, но стандартная замена решает проблему.

Отдельная история – покупка подержанного авто. Вы понятия не имеете, что предыдущий хозяин лил в мотор и как часто менял. Ширлин считает, что промывка тут – лучший способ обнулить историю и избавиться от скрытых угроз.

Выбор средства для промывки

На рынке полно специальных промывочных жидкостей, но эксперт советует более щадящий вариант. Самый эффективный способ – использовать то же самое свежее масло, на котором вы поедете дальше.

Логика простая: при сливе в картере и масляных каналах остается от 5 до 15% старой смазки. Если залить агрессивную «химию», её несливаемый остаток смешается с новым маслом и испортит вязкость или пакет присадок. Поэтому после сторонней промывки лучше дополнительно пройтись свежим маслом.

Вот схема «мягкой» чистки:

Первым делом сливаете отработку, ставите новый фильтр.

Заливаете свежее масло – то самое, на котором планируете ездить.

Катаетесь на нём сокращённый пробег: 2-3 тысячи километров. Моющие присадки за это время мягко растворяют все отложения.

Снова меняете масло и фильтр.

Для лучшего эффекта процедуру можно повторить 2-3 раза.