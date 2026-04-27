В России хотят ввести цифровой паспорт для каждой машины

РОАД предложила обязать дилеров фиксировать в паспорте автомобиля пробег и ДТП

Российская ассоциация автомобильных дилеров (РОАД) вышла с идеей – принять отдельный федеральный закон, который бы урегулировал оборот машин. По информации ТАСС, главная цель – навести порядок на вторичном рынке и оградить покупателей от махинаций с пробегом и утаённых аварий.

Сейчас в отрасли полная неразбериха даже с терминами. Как отметил глава РОАД Алексей Подщеколдин на конвенции РОАД-2026, до сих пор нет чёткого определения, что вообще такое «новый автомобиль» или «автодилер». Закон, если его примут, должен расставить все точки над i и прописать статусы всех участников рынка.

Гвоздь программы – цифровой паспорт транспортного средства. Это не просто документ с годом выпуска и теххарактеристиками. Туда планируют вносить полную историю владельцев, данные о ремонтах, реальные показания одометра, сведения о залогах, арестах и каждом ДТП. Мало того – там будет указана ещё и цена любой перепродажи.

Что это даёт обычному человеку? По сути, покупая подержанную машину, он сможет за пару кликов выяснить, не обманули ли его с пробегом и не была ли машина в серьёзной аварии. В реальности это резко режет возможности для мошенников на «вторичке». Пока, правда, это лишь предложение ассоциации, но в РОАД рассчитывают, что закон примут уже в скором времени.