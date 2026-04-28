Цифровой паспорт автомобиля: как он будет работать и что это даст автовладельцам

Глава РОАД Подщеколдин: цифровой паспорт позволит перепродать авто дороже

Российские власти и дилеры обсуждают внедрение цифрового паспорта для всех транспортных средств. Эту идею, по сути, уже начали прорабатывать в рамках большого законопроекта, который касается продажи, ремонта, обслуживания и утилизации машин. Об этом рассказал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на «Конвенции РОАД 2026».

Кстати, впервые о подобной системе заговорили ещё в конце 2024 года. Как отметил Подщеколдин, отрасль уже проводит рабочие встречи с заинтересованными ведомствами и партиями. Задача – сделать так, чтобы вся история автомобиля стала абсолютно прозрачной и доступной.

По задумке, в единую электронную базу будут стекаться данные обо всём жизненном цикле машины: от момента выпуска с завода до каждого визита в сервис, информации об авариях, ДТП и утилизации. Доступ к этим сведениям планируют сделать открытым, правда, за небольшую плату. По сути, это расширенная версия бумажной сервисной книжки, только в цифре, где отражается пробег, залоги, техосмотры и прочее.

Вот что важно: дилерам придётся в обязательном порядке ставить отметки в этом цифровом паспорте. Если машина прошла ремонт – запись должна появиться, подчеркнул глава РОАД.

Что касается самостоятельного обслуживания или ремонта в обычных гаражных мастерских, туда данные, конечно, поступать не будут. Но тут есть нюанс: у таких машин в перспективе могут возникнуть проблемы, предупредил Подщеколдин.

Он пояснил, что если какой-то нелегальный сервис, который не платит налоги, делает ремонт, отметку он, понятное дело, ставить не станет. История авто тогда становится непрозрачной. А непрозрачная история – это минус к стоимости при перепродаже. На рынке машина, которая прошла все чекауты и не была бита, будет котироваться выше, уверен эксперт.