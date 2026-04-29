В России появится мотоцикл с восьмицилиндровым мотором

Great Wall Motor начнет поставлять в Россию тяжелые мотоциклы Souo S2000

Как выяснил в ходе международного автосалона Auto China 2026 главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, мотоциклы марки Souo, а именно круизер Souo S2000, будут официально продаваться в РФ, хотя «параллельные» поставки идут с марта.

На стенде головной компании Great Wall Motor этот мотоцикл был представлен в нескольких вариантах окраски, но главное в нем – двигатель, рассказал Кадаков. «Сердце» Souo S2000 – единственный в мире мотоциклетный 8-циллиндровый оппозитный мотор, выдающий 154 л.с. и 190 Нм. Тут две ГБЦ, и под каждой размещены два верхних распредвала с цепным приводом. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой.

«Литая алюминиевая рама, балочная вилка в стиле Hossack, подвешенная на двойных поперечных рычагах с одним амортизатором. А еще – четырехпоршневые суппорта Brembo, акустическая система с выводом по Bluetooth и на встроенные колонки, обогрев рукояток и сидений, электронный стояночный тормоз и автоматическое переключения света фар», – рассказал Максим Кадаков о Souo S2000.

С такими параметрами Souo S2000 претендует на место в ряду наиболее выдающихся тяжелых мотоциклов, таких как Honda Gold Wing, Harley-Davidson CVO Limited, Indian Roadmaster Limited, Boss Hoss и Kawasaki VN 1700 Vulcan Voyager. На внешних рынках Souo S2000 продаются примерно по 25 тысяч долларов. Цена в РФ пока не называется...

Источник:  Максим Кадаков
Иннокентий Кишкурно
29.04.2026 
