Chevrolet Trax
В России начали продавать новый дешевый кроссовер Chevrolet: называем цены
В РФ начались продажи кроссоверов Chevrolet...
Сверхнадежный грузовик российской сборки — подробности
Сверхнадежный грузовик российской сборки — подробности
Лицензионная китайская копия грузовика Isuzu...
Через приложение Т-Банка теперь можно записаться на ТО автомобиля в 12 городах России
Через приложение Т-Банка теперь можно записаться на ТО автомобиля в 12 городах России
«Автосервисы» теперь доступны не только в...

В России создали аккумуляторы, нечувствительные к морозу и пулям

«Ростех» представил аккумуляторы, работающие при морозе до —50°С

Разработчики из структур «Ростеха» создали уникальные аккумуляторы, которые не выходят из строя даже после попадания пуль. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы госкорпорации.

В чём секрет такой живучести? Внутри батарей находится жидкий электролит, но он не плещется свободно. Специальная «губка» из стекловолокна впитывает его, и даже при сквозном отверстии в корпусе утечки не происходит. Эту разработку курировал холдинг «РТ-Проектные технологии».

Рекомендуем
Цена «красивых» номеров — государство нашло решение

Конструкция позволяет монтировать источники питания в любом положении – хоть вверх ногами. Вибрация и тряска им тоже нипочём: это особенно важно для гусеничной техники, движущейся по бездорожью. Причём раньше подобных военных батарей в России попросту не выпускали, отметили в корпорации.

Надёжность напрямую влияет на безопасность войск, пояснил замгендиректора «Ростеха» Александр Назаров. По его словам, и боевые машины, и спецтехника обязаны заводиться в лютый мороз и при этом не терять ёмкость, если внутри бронекапсулы становится слишком жарко.

Продукт создавали совместно с НПП «Импульс». Серия испытаний подтвердила: батареи работают при температурах от –50 до +50 градусов, не боятся ни наклонов, ни ударов, ни пробоин. Как заявил Назаров, «продуктовая линейка... доказала свою эффективность в ходе всесторонних испытаний в экстремальном диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов, при любой ориентации батарей во время монтажа и при самой сильной тряске, а также при пробитиях корпуса».

Ресурс новинки впечатляет: срок службы составляет десять лет. Мощности предприятия позволяют выпускать до 2 миллионов таких аккумуляторов в год. Уже сейчас их ставят на объектах морской инфраструктуры – оборудование прошло сертификацию Российского морского регистра судоходства и готово работать в суровых флотских условиях.

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
30.04.2026 
