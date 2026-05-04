Эксперт назвал главный риск автомобилей Volga

Глава РОАД Подщеколдин рассказал о шансах возрожденного бренда Волга

Летом этого года на российский рынок должны выйти автомобили возрожденной марки Volga.

На «Деловом завтраке» в «Российской газете» президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин рассказал, чего ждать от этого проекта. По его словам, новые машины базируются на уже известных моделях, а их седаны и кроссоверы успешно продаются и считаются качественными. Остается надеяться, что все их лучшие черты перейдут к Волге.

Главная интрига сейчас – цена. У бренда пока нет имиджа премиальности, его придется создавать заново. Хотя в истории страны Волга была престижной моделью, для молодого поколения это скорее добрая, но ностальгическая история.

Автомобили вряд ли будут стоить до 2 млн рублей – скорее всего, речь идет о 3 миллионах. А это очень конкурентный сегмент. Нельзя, чтобы машины оказались дороже китайских соперников, иначе успеха не видать. Если же цену удастся удержать, то шансов много.

К тому же сборка организована в Нижнем Новгороде – нашем втором маленьком Детройте. Там сильная инженерная школа, много институтов и неплохая логистика. Регион находится в центре России, откуда удобно выезжать в любом направлении. Так что все теперь упирается в главное: сколько будет стоить автомобиль нового бренда, заключил эксперт.