Названы регионы России, где живут самые аккуратные водители

ВСК: самые аккуратные водители ездят в Перми, Иркутске, Томске и Ленобласти

Эксперты страхового дома ВСК подвели итоги первого квартала 2026 года и выяснили, где в России живут самые аккуратные автомобилисты. Меньше всего страховых случаев зафиксировано в Ленинградской области, а также в Томске, Перми и Иркутске.

По данным одного из крупнейших страховщиков страны, на долю водителей из Ленинградской области пришлось всего 0,5% обращений за выплатами по ОСАГО. Немного чаще, но всё ещё редко, в страховую звонили жители Томска – 0,7% от общего числа заявок. Замыкают четвёрку лидеров Иркутск и Пермь – в каждом из городов показатель зафиксирован на отметке 0,9%.

Совершенно иная картина сложилась в крупных мегаполисах и густонаселённых регионах. Самыми «аварийными» направлениями по числу обращений после ДТП стали Москва (на неё пришлось 8% всех страховых случаев), Московская область (6,5%) и Краснодар (6%). В пятёрку также вошли Новосибирская область с 4,7%, Татарстан (3,2%) и Ростовская область (3%).

Аналитики ВСК также составили рейтинг самых аварийных марок по итогам первых трёх месяцев 2026 года. Бесспорным лидером стала LADA – на автомобили этого бренда пришлось 13% всех обращений по ОСАГО. Далее следуют Toyota (11%), а также Kia и Hyundai – обе марки набрали по 7%. Замыкает пятёрку Nissan с показателем 5%.

На этом фоне эксперты заметили тревожную тенденцию: с ростом популярности китайских автомобилей увеличивается и их доля в авариях. За первые три месяца 2026 года на иномарки из КНР пришлось около 9% всех ДТП – это на 2% больше, чем в прошлом году. Внутри этого сегмента лидируют Chery и Haval (по 1,8% от общего числа аварий), а также Geely (1,5%). Эти три бренда обеспечили 55% всех аварий с участием «китайцев».

Количество ДТП с участием служебных машин, такси и автомобилей каршеринга, напротив, снизилось. За квартал на них пришлось 18% страховых случаев – на 2% меньше, чем год назад.

Среди водителей-физлиц гендерный дисбаланс сохраняется, хотя и стал чуть менее выраженным. Мужчины, как и раньше, попадают в аварии гораздо чаще – в 77% случаев. Впрочем, год назад у них было 82%, так что ситуация понемногу выравнивается.