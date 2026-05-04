Tenet T4L: с какими моделями конкурирует и у кого переманит покупателей
Российские дилеры поделились ожиданиями от нового кроссовера Tenet T4L, который появится в продаже уже в мае.
По мнению Юрия Блинова, директора по маркетингу АГ «Авилон», главная интрига – это цена.
Если производитель установит ее агрессивно, новинка станет грозой не только для Haval Jolion и Geely Coolray/ Belgee X50, Omoda C5, Chery Tiggo 4, но и переманит часть покупателей у более габаритных одноклассников. Все зависит от финальной цены и комплектаций новинки.
Эксперт называет T4L не просто новой версией, а попыткой дать клиенту то, о чем он давно просил: «компактный» ценник при просторном салоне и богатом оснащении.
Целевая аудитория – рациональные семейные люди, которым T4 маловат, а T7 кажется дорогим. При удачном старте, по прогнозу Блинова, на долю этой модели внутри семейства может прийтись до 30% продаж.
Под капотом у новинки, которую собирают в Калуге, бодрый 1.5-литровый турбомотор на 147 лошадей и 6-ступенчатый «робот». Осталось дождаться прайс-листа.
