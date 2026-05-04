#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Tenet T4L: с какими моделями конкурирует и у кого переманит покупателей

Ttnet T4L целится в Jolion и Coolray, но может отнять клиентов и у более крупных SUV

Российские дилеры поделились ожиданиями от нового кроссовера Tenet T4L, который появится в продаже уже в мае.

Рекомендуем
Tenet выпустил более просторную и навороченную версию популярного T4

По мнению Юрия Блинова, директора по маркетингу АГ «Авилон», главная интрига – это цена.

Если производитель установит ее агрессивно, новинка станет грозой не только для Haval Jolion и Geely Coolray/ Belgee X50, Omoda C5, Chery Tiggo 4, но и переманит часть покупателей у более габаритных одноклассников. Все зависит от финальной цены и комплектаций новинки.

Эксперт называет T4L не просто новой версией, а попыткой дать клиенту то, о чем он давно просил: «компактный» ценник при просторном салоне и богатом оснащении.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Tenet T4L
Tenet T4L

Целевая аудитория – рациональные семейные люди, которым T4 маловат, а T7 кажется дорогим. При удачном старте, по прогнозу Блинова, на долю этой модели внутри семейства может прийтись до 30% продаж.

Под капотом у новинки, которую собирают в Калуге, бодрый 1.5-литровый турбомотор на 147 лошадей и 6-ступенчатый «робот». Осталось дождаться прайс-листа.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Tenet
Количество просмотров 856
04.05.2026 
Фото:Tenet
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Tenet T4

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв