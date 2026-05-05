Японский минивэн дешевле Гранты: что предлагают за 900 тысяч рублей

В РФ в продажу вышел новый компактвэн Suzuki Solio по цене от 900 тыс. рублей

Японские автомобили продолжают попадать в Россию через схемы «серого» импорта, и среди них затесалась неожиданно практичная модель. Речь о праворульных компактвэнах Suzuki Solio – их уже начали предлагать к поставке во Владивостоке, и цены стартуют с отметки 900 000 рублей.

За эти деньги продавец готов привезти абсолютно новый Solio в версии Bandit. Её легко узнать по двухуровневой светодиодной оптике – такие фары обычно ставят на более крупные минивэны вроде Vellfire. В придачу идут стильные легкосплавные диски на 15 дюймов. В основе этой машины лежит современная платформа Heartect, на которой уже построены хэтчбек Swift, субкомпактный Maruti Suzuki Wagon R и ещё несколько моделей марки.

Что ещё входит в оснащение такой версии? Перечень впечатляет: кожаный мультируль, сенсорный экран медиасистемы со встроенной навигацией, кнопка запуска двигателя, электропривод сдвижных боковых дверей. Вдобавок производитель предусмотрел подогрев передних сидений, камеру заднего вида с системой кругового обзора, проекцию данных на лобовое стекло и пару USB-портов для зарядки гаджетов.

По сути, прямых конкурентов у Solio на официальном рынке сейчас просто нет. К примеру, LADA Largus с пятиместным салоном обойдётся минимум в 1 587 000 рублей – почти вдвое дороже. Sollers SF1, который появился в продаже в конце марта, стоит от 2,25 миллиона. И даже базовая LADA Granta в кузове седан с двумя подушками безопасности сейчас не дешевле 1 101 000 рублей.

Теперь о разных предложениях по регионам. В Находке аналогичный компактвэн, только с двухцветной окраской кузова, готовы привезти за 990 000 рублей. Под капотом у него та же бензиновая «четвёрка» на 1,2 литра мощностью 91 лошадиная сила в паре с вариатором Jatco. В Иркутске новый Solio с этим мотором и передним приводом стоит уже 1 647 000 рублей из наличия. А вот полноприводная версия обнаружилась в Москве – там за неё просят 2,49 миллиона.

Вариации с мотором

На рынке встречаются и версии с другим двигателем. Речь о модернизированном 1,2-литровом агрегате на 82 силы, который работает вместе с доработанным вариатором. Во Владивостоке такую машину предлагают привезти под заказ за сумму от 1,13 до 1,35 миллиона рублей. Жителям Хабаровска она обойдётся уже в 1 560 000 рублей.

Примечательно, что все 82-сильные экземпляры оснащены системой полного привода с вязкостной муфтой V-flex. Она срабатывает автоматически, как только передняя ось начинает пробуксовывать, и перераспределяет часть крутящего момента на задние колёса.