Спрос на автомобили взлетел в России: какие марки вызвали наибольший интерес

«Авито Авто»: в апреле 2026 года спрос на новые автомобили в РФ вырос на 32%

В апреле 2026-го россияне резко активизировались на авторынке: спрос на новые машины подскочил на 32% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Особенно выделился сегмент кроссоверов и внедорожников – здесь прирост оказался ещё внушительнее и достиг 39%. Средний ценник на новое авто сейчас остановился на отметке 3,6 млн рублей. Такие данные 6 мая обнародовали специалисты «Авито Авто».

По словам аналитиков, дело в смягчении кредитно-денежной политики. Оно заметно влияет на покупательские настроения, что, по сути, подталкивает людей к реализации так называемого отложенного спроса, который накопился ещё в прошлом году.

Абсолютным рекордсменом по росту интереса стал Exeed – его популярность взлетела почти втрое. В 2,7 раза чаще покупатели присматривались к Belgee, а спрос на Hongqi вырос в 2,4 раза. Внушительную прибавку показал и Jaecoo (+73%), чему поспособствовало удешевление модели: за год средняя цена упала на 16% – до 3,3 млн рублей. Не отстаёт Changan (+52%), который, кстати, упрочил позиции ещё и за счёт роста спроса на 28% только за последний месяц.

Что касается конкретных моделей, то тут лидирует Lada Niva Travel: спрос на неё вырос на 96%. Следом идут Changan UNI-S (+76%), Geely Monjaro (+76%), Solaris HC (+73%), Haval H3 (+70%) и Lada Niva Legend (+41%). Замыкают десятку Lada Vesta Cross (+34%), Lada Granta (+29%), а также Haval M6 (+21%) и Haval Jolion (+11%). Между прочим, за год предложение кроссоверов и внедорожников увеличилось на 13,7%, а их средняя цена теперь составляет 3,9 млн рублей. В топ-5 марок этого сегмента вошли Haval, Tenet, Lada, Geely и Changan.

Самые заметные ценовые скидки зафиксированы у Hongqi HS3 (-12%, до 3,4 млн руб.), Belgee X70 (-11%, до 2,8 млн руб.), Omoda C5 (-7%, до 2,6 млн руб.), Geely Atlas (-4%, до 3,7 млн руб.) и Haval H3 (-3%, до 3 млн руб.).