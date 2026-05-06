Новые машины в России неожиданно подешевели: статистика

«Автостат»: средняя цена нового автомобиля в апреле упала до 3,36 млн рублей

Аналитики подвели итоги апреля: средний чек на новый автомобиль в России серьёзно просел. По данным агентства « Автостат», которые озвучили на ежемесячной онлайн-конференции, этот показатель опустился до отметки 3,36 миллиона рублей.

По сравнению с мартом падение составило 5,1% – тогда средняя цена держалась на уровне 3,54 миллиона рублей. Однако если смотреть в годовом исчислении, динамика обратная: в апреле 2025-го машины стоили на 6% дешевле.

Что касается вторичного рынка, там ситуация оказалась более стабильной. Средняя стоимость автомобиля с пробегом не изменилась относительно марта и зафиксировалась на отметке 1,21 миллиона рублей. Правда, год к году она тоже подросла – всё на те же 6%.

Цена нового автомобиля в апреле оказалась ниже, чем в феврале — тогда она составляла 3,49 млн руб. В начале года президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин делал прогноз, что к концу 2026-го средняя цена нового авто перевалит за 3,85 миллиона рублей. Пока же рынок демонстрирует обратную тенденцию.