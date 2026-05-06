Первые Okavango 2026 заметили у дилеров — что скрывает новинка?

Объявлены цены и сроки поставок кроссоверов Geely Okavango 2026 в Россию

К российским дилерам начинают поступать кроссоверы Geely Okavango образца 2026 года.

Как сообщил директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов, автомобили уже в пути: ожидание первых экземпляров - после 15 мая, а основная партия придет в июне-июле. В пресс-службе китайского автопроизводителя также подтвердили факт начала поставок обновленной модели.

Согласно прайс-листу на официальном сайте Geely в РФ, стоимость Okavango 2026 года составляет от 3 772 990 рублей за комплектацию «Люкс» до 3 988 990 рублей за «Флагман».

Кроссовер предлагает трехрядный салон на семь мест, бензиновый двигатель объемом 2,0 литра (200 л. с.), 7-ступенчатый «робот» и передний привод.