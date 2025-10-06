#
6 октября
Россиянам напомнили о наказании за скрытый номер машины
Утильсбор – шум без повода. Почему реформа не затронет большинства автолюбителей
6 октября
Утильсбор – шум без повода. Почему реформа не затронет большинства автолюбителей
Иномарки с пробегом — россияне ввезли рекордный объем машин!
6 октября
Иномарки с пробегом — россияне ввезли рекордный объем машин!
Кроссовер на 7 мест — Tenet T8 или Geely Okavango

Молодая российская марка Tenet выпускает, в том числе, с семиместный кроссовер Т8. Аналогичной вместительностью может похвастаться и Geely Okavango. Выбор какого кроссовера будет рациональнее?

После того как российский рынок заполонили «китайцы», у нас стал больше выбор семиместных моделей. Бывшая классика многоместного жанра – минивэны – сегодня слишком дороги и предназначены, скорее, для бизнеса, а не для семьи. Среди кроссоверов есть сравнительно доступные версии (учитывая нынешний уровень цен). Из их числа – Tenet T8. Но есть третья категория – модели на стыке «жанров». Таков Geely Okavango – гибрид вседорожника и минивэна.

Особенности Tenet T8 и Geely Okavango

Tenet T4 и Т7 представляют собой копии уже хорошо известных в России Chery Tiggo 4 и Tiggo 7. А вот Т8 – это никогда не поставлявшийся к нам Tiggo 8 Plus, хотя «восьмерка» продавалась и продается на российском рынке в других версиях. Машину отличают оригинальные фары, фонари, решетка радиатора, выдвижные дверные ручки – автомобиль можно назвать новинкой с полным на то правом.

Tenet T8 – неизвестный в России Chery Tiggo 8 Plus.
Tenet Т8 длиной 4725 мм с колесной базой 2710 мм бывает только семиместным. Выбирать силовой агрегат и трансмиссию тоже не приходится: 2.0 турбо мощностью 197 сил, 7-ступенчатый робот и полный привод. Производитель разрешает заливать бензин АИ-92 (но это только в экстренных случаях, а во всех остальных лучше все же заправляться 95-м бензином). Заявленный клиренс – 196 мм.

Geely Okavango чужды модные мотивы, силуэт и его элементы практически классические. За исключением, пожалуй, внушительной решетки радиатора. Машина визуально тяготеет к кроссоверу: полноценной длины капот, распашные боковые двери. От вэна достался небольшой клиренс (184 мм по паспорту), отсутствие полного привода и три отдельных кресла на втором ряду, которые можно складывать по отдельности.

Geely Okavango выделяется из когорты «китайцев» внешностью без дизайнерских изысков.
Двигатель при идентичном с «восьмеркой» рабочем объеме на 3 «лошади» мощнее, но требуется ему строго АИ-95 без экстренных исключений. Коробка – тоже 7-скоростной робот.

Okavango на 135 мм длиннее, и расстояние между осями (колесная база) у него на 105 мм больше. Благодаря этому салон Geely Okavango для пассажиров немного просторнее. Для багажа тоже: в зависимости от компоновки он вмещает от 227 до 2360 л против 193-1930 л у Тенета.

Варианты и цены Tenet T8 и Geely Okavango

Стартовая комплектация Tenet T8 называется Prime и стоит 3,54 млн рублей. Назвать ее бедной язык не повернется. Есть шесть подушек безопасности, полный зимний пакет, панорамная крыша, электропривод пятой двери, акустические передние стекла. Салон отделан экокожей серо-черных тонов. На панели установлены два дисплея – 10,3-дюймовый комбинации приборов и мультимедийный диагональю 15,6 дюйма. Протоколы Android Auto и CarPlay подключаются по беспроводной технологии.

Интерьер Tenet Т8 скроен по самым современным канонам: дисплей побольше, клавиш поменьше.
Апгрейд до уровня оснащения Ultra обойдется в 250 тысяч рублей. За них получите еще три подушки безопасности (задние боковые и коленную водительскую), наружную подсветку в корпусах зеркал и порогах, набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль. Количество динамиков аудиосистемы увеличивается с 8 до 10, диаметр колес – с 18 до 19 дюймов. Салон отделан уже в серо-бежевых цветах. Кроме того, появится проекция информации на лобовое стекло, беспроводная зарядка для смартфона и вентиляция передних сидений.

Geely Okavango 2025 года выпуска в прайс-листе заявлен в единственной версии Flagship стоимостью 3,9 млн рублей. Оснащение практически идентично Тенету. Правда, подушек безопасности стандартное количество – шесть. Вентиляции сидений нет, а интерьер полностью черный, включая потолок.

Geely Okavango позволяет подключить смартфон с Android только по китайскому протоколу, а вот CarPlay есть.
Интересный момент. Одноименная комплектация машин 2024 года выпуска Geely Okavango дешевле всего на 50 тысяч рублей. И скидка дается не за возраст. В такой машине не будет активного круиз-контроля, функции экстренного автоторможения и удержания в полосе, а лобовое стекло греется только в зоне покоя стеклоочистителей. Поэтому предложение не самое выгодное.

Tenet T8 или Geely Okavango

Tenet T8 богаче оснащен, обладает полезным в России полным приводом и при этом дешевле. Но если для вас принципиальны вместительность и удобство всех семи обитателей салона, то Geely Okavango выглядит предпочтительнее.

Милешкин Кирилл
Количество просмотров 52
06.10.2025 
