Кроссоверы Tenet — какими темпами их будут собирать?

Анатолий Артамонов: До конца года будет выпущено почти 112 тысяч машин Tenet

До конца 2205 года завод «АГР» (бывший Volkswagen) в Калужской области выпустит почти 112 тысяч автомобилей бренда Tenet.

Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Он отметил, что на предприятии сохранились высокая культура производства и почти весь прежний персонал. Также чиновник выразил уверенность, что автомобили Tenet завоюют российский авторынок. Напомним, сборка на заводе «АГР» стартовала в августе 2025 года.

Tenet – это прокси-бренд, под которым в Калуге выпускаются переименованные кроссоверы Chery.

На данный момент в модельном ряду три модели: компакт-кроссовер Tenet T4 (Chery Tiggo 4), среднеразмерный Tenet T7 (Chery Tiggo 7L) и флагманский 7-местный Tenet T8 (Chery Tiggo 8 Plus). Наиболее доступный Tenet T4 в базовой версии некоторые дилеры предлагают за 1,8-1,9 млн рублей с учетом скидок. В середине сентября по результатам недельных продаж бренд Tenet вошел в Топ-10 марок-бестселлеров.