На кроссоверы российской сборки объявили скидки — цены от 1,8 млн!

Дилеры Tenet начали предлагать компакт-кроссовер T4 по цене 1,8-1,9 млн рублей

Официальные дилеры российского прокси-бренда Tenet начали предлагать скидки на новый кроссовер Tenet T4, клон Chery Tiggo 4.

Об этом пишет источник по результатам обзвона дилерских автосалонов. Сообщается, что компакт-кроссоверы Tenet T4 уже поступили практически ко всем дилерам в европейской части России. Исключение составляет лишь дилер в Калининграде, где T4 ожидают после распродажи всех аналогичных Chery Tiggo 4. Из тех дилеров, что уже продают Tenet T4, некоторые выставляют цену базовых версий при покупке в кредит на уровне 1,8-1,9 млн рублей.

Изначально T4, стартовавший в конце августа на заводе «АГР» (бывший Volkswagen) в Калужской области, имел ценник 2,22-2,35 млн рублей. Затем в продажу запустили более доступную версию с атмосферным мотором за 2 млн рублей. За первые пару недель продаж в РФ было зарегистрировано 13 кроссоверов Tenet T4.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
17.09.2025 
