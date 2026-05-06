Раритетные авто и атмосфера большого кино ждут на ралли в Архангельском Аутлете

Шестое ежегодное ралли ретро-автомобилей в Аутлете Архангельское пройдет 16 мая

Аутлет Архангельское превратится в центр притяжения для ценителей старых машин и киноэстетики уже совсем скоро – 16 мая.

Давнее событие, которое стало визитной карточкой этого места, в шестой раз соберет коллекционеров и зрителей. В этом году у ралли появилась необычная тема: всё действо закрутят вокруг кинематографа. По сути, это официальное открытие летнего сезона, только с налётом старого Голливуда и классического шика.

Мероприятие объединит искушенных коллекционеров и молодую аудиторию, ценящую наследие, культуру и безупречный вкус. Генеральным партнером события выступает Газпромбанк Премиум – сервис, который обеспечивает своим клиентам выгодные привилегии для красивой жизни: бесплатные фитнес-клубы и спа или бизнес-залы, фаст-трек и трансферы, повышенные ставки по накоплениям и участие в самых ярких светских событиях.

Программу придумали так, чтобы она погружала в атмосферу большого кино. На площадке установят стилизованные фотозоны, а партнёры подготовят тематическую анимацию – всё это отсылает к культовым фильмам. Рестораны «Сыроварня» и Marani тоже не остались в стороне и обещают особые предложения специально для мероприятия.

Что касается самих машин, публике покажут редкие классические экземпляры. Среди заявленных участников – Willys 1952 года, Mercedes-Benz 1956-го, Buick 1959-го, культовая Alfa Romeo 1966 года и, конечно, легендарная Chevrolet Impala из того же 1966-го.

Архангельское Аутлет – первый и единственный аутлет класса люкс в России. На его территории представлено более 70 бутиков мировых брендов, включая Dolce&Gabbana, Valentino, Brunello Cucinelli, Philipp Plein, Loro Piana и другие.

Дата – 16 мая 2026 года, с 10 утра до 7 вечера. Адрес: Новорижское шоссе, 5 км от МКАД, деревня Воронки. Добираться удобно: от метро «Крылатское» пустят бесплатный шаттл. Парковка тоже бесплатная, плюс есть зарядка для электромобилей – тоже без оплаты.