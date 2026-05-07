«Тосол-Синтез» стал партнером завода Total

Стратегический альянс: ГК «Тосол-Синтез» и завод Total объединили усилия

Группа компаний «Тосол-Синтез», известный производитель автохимии и технических жидкостей, объявляет о расширении деятельности на рынке смазочных материалов.

Крупнейший завод по производству смазочных материалов в Калужской области, ранее принадлежавший французской нефтегазовой корпорации Total, и ГК «Тосол-Синтез» стали стратегическими партнерами.

Бывший завод Total – это высокоавтоматизированный комплекс с собственной лабораторией. Он сочетает передовые научные разработки и инновационные технологические решения, позволяя выпускать практически весь спектр моторных и индустриальных масел для иностранного и отечественного оборудования.

Благодаря партнерству разветвленная дистрибьюторская сеть и многолетний опыт «Тосол-Синтез» объединяются с технологической базой завода, созданного по европейским стандартам. Это позволит ГК «Тосол-Синтез» значительно укрепить позиции в сегменте смазочных материалов и предложить рынку продукты, способные на равных конкурировать с ведущими мировыми брендами.